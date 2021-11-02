Экономика

15:04 02.11.2021

Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

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Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

- Верховная Рада приняла в первом чтении в целом проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержали 273 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, 20 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2022 год и приняла его за основу, после чего парламент начал обсуждение отдельных поправок народных депутатов.

Доходы бюджета-2022 в поданном в Верховную Раду правительством законопроекте определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета-2021. Расходы предлагается установить в размере 1,465 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета-2021). Дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете-2021.

Проект госбюджета-2022, как и указано в Бюджетной декларации, построен на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривни к доллару на конец года - 28,6-28,7 грн/$.

Теги: #бюджет #рада
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