На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

Необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине на текущий момент нет, уверен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На сегодня ключевое задание - это установка кислородных станций, мы на это выделили 400 млн грн, плюс еще дополнительные субвенции для трех областей. По данным Министерства здравоохранения, этого на сегодня достаточно, нужно просто качественно и оперативно инвестировать эти средства", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", есть ли необходимость перераспределить часть денег с программы "Большого строительства" на борьбу с пандемией.

Премьер также добавил, что в спецфонде госбюджета будет еще 800 млн грн для борьбы с COVID-19.

"Дополнительных средств по данным Министерства здравоохранения не нужно", - подчеркнул Шмыгаль.