Экономика

13:26 02.11.2021

"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

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"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

"Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года, свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.

В этом году компания предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, предпочитая в основном месячные контракты.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Теги: #газ #газпром #транзит
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