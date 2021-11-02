Экономика

11:13 02.11.2021

В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

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В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

Украинские порты в ближайшее время примут пять судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"Пять кораблей плывет: четыре – для ДТЭК и один – для государственной "Центрэнерго", – сказал он.

Собеседник уточнил, что "Центрэнерго" ожидает получить 72 тыс. тонн угля до 14 ноября, а затем до 25 ноября – еще 66 тыс. тонн. Он напомнил, что госкомпания получила средства на закупку этого угля благодаря крупному контракту по продаже электроэнергии НАК "Нафтогаз Украины".

По словам источника, госкомпания также покупает некоторые объемы угля в Казахстане, однако на том рынке в настоящее время крупнейшим импортером является Китай, с которым достаточно сложно конкурировать.

Собеседник уточнил, что транзит угля из Казахстана через Россию в настоящее время осуществляется без препятствий, тогда как Россия остановила экспорт своего угля в Украину.

Согласно данным Гостаможслужбы, в октябре 2021 году стоимостной импорт энергетического угля в Украину вырос до $42,99 млн с $17,12 млн в октябре-2020, тогда как месяцем ранее импорт был меньше – $33,36 млн против $20,34 млн в сентябре-2020.

В октябре этого года основной импорт энергетического угля осуществлялся из РФ – на сумму $34,56 млн по сравнению с $26,49 млн месяцем ранее, тогда как импорт из Польши составил $6,32 млн (в сентябре – $5,92 млн), из Казахстана – $1,28 млн ($0,12 млн), а импорт из США отсутствовал, свидетельствует таможенная статистика.

Теги: #уголь #импорт #дтэк #центрэнерго
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