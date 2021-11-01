Кассовые сборы в кинотеатрах США в октябре стали рекордными с начала 2021 года

Американцы в октябре потратили на билеты в кино около $631,9 млн на фоне выхода картин "Не время умирать", "Веном-2", "Хэллоуин убивает" и "Дюна".

Это самый высокий показатель продажи билетов за месяц с начала 2021 года, пишет CNBC.

Наряду с ожидаемыми премьерами росту спроса на походы в кинотеатры способствовал рост потребительской уверенности.

Выход многих картин, состоявшийся в октябре, первоначально был запланирован раньше, но сроки были сдвинуты в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. В результате совокупные кассовые сборы в октябре превзошли показатель за июль, который был рекордным с начала года и составил $583,6 млн, согласно данным Comscore.

По состоянию на минувшее воскресенье кассовые сборы в США за 10 месяцев текущего года составили $3,1 млрд, что на 45% выше показателя 2020 года, но на 66% ниже, чем в 2019 году.

Хотя летние месяцы традиционно считаются самыми активными по объему продажи билетов, в последние годы показатель за октябрь несколько раз оказывался нетипично высокими за счет выхода таких картин, как "Веном" в 2018 году и "Джокер" в 2019 году.

Так, кассовые сборы в США в октябре 2018 года составили $832,1 млн, а в октябре 2019 года - $789,5 млн.

Американская Cinemark Holdings, владеющая сетью кинотеатров в 16 странах американского континента, сообщила, что октябрь 2021 года стал для компании лучшим месяцем по объему кассовых сборов с начала пандемии коронавируса.

Аналитики в отрасли также ждут высоких показателей сборов в ноябре и декабре на фоне запланированного выхода ряда фильмов, премьера которых также была отложена. В их числе - "Вечные", "Охотники за привидениями: Наследники", "Человек-паук: Нет пути домой" и "Матрица: Воскрешение".