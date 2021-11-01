Для Украины наиболее эффективным сейчас будет достичь экономической интеграции в рынок ЕС – Кубилюс

Украине на данный момент стоит сосредоточить усилия на экономической интеграции с ЕС, что является частью попыток достичь полноправного членства в организации, сообщил депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Лучше сосредоточить усилия на экономической интеграции, что является частью попыток достичь полноправного членства, но более рационально, более эффективно достичь сейчас экономической интеграции в единый рынок, в так называемые четыре свободы… Это не отказ от полноценного членства в ЕС. Сейчас лучше рассматривать только экономическую интеграцию, а не интеграцию с институциями", - сказал Кубилюс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что промежуточным статусом на пути к ЕС для Украины будет интеграция в единый рынок, которая принесет большую часть реальных выгод от полноправного членства в ЕС.

По словам Кубилюса, при таком промежуточном статусе интеграции в единый рынок Украина может рассчитывать на ряд преимуществ. "В первую очередь такой статус принесет все экономические выгоды. Например, для Литвы интеграция в единый рынок была очень выгодной. Еще в 1999 году наш уровень ВВП на душу населения по так называемому паритету покупательной способности достигал лишь 36% от среднего показателя по ЕС. Сейчас он у нас на уровне около 85%. Интеграция в единый рынок действительно обеспечивает очень постоянный и очень стабильный рост вашей экономики", - подчеркнул он.

Кубилюс отметил, что, во-вторых, такая интеграция в единый рынок могла бы стать гораздо более понятным и эффективным процессом переговоров с ЕС, устанавливая некую четкую систему оценки процесса в Украине.

"Это то, что мы считаем важным шагом вперед. Потому что нас беспокоит то, что если все останется так, как сейчас, когда Украина просит о членстве, а ЕС говорит: "Да, но сначала проведите реформы, а затем мы посмотрим", ничего не продвинется вперед. Такой тупик становится действительно довольно опасным, потому что очевидно, что психология людей везде очень похожа: если у вас нет четкой цели, то ваша мотивация к реформам может очень легко исчезнуть", - пояснил он.

Кубилюс считает, что четкая перспектива членства в ЕС для Украины очень важна, потому что именно она поддерживает мотивацию к реформам на высоком уровне. "Украина - европейская страна, и я абсолютно уверен, что когда-нибудь Украина станет членом ЕС, но вопрос в том, когда", - добавил он.

Депутат Европарламента сообщил также, что обсуждает эти идеи и в Брюсселе, и в Киеве.

"Мы видим хорошее понимание того, что что-то нужно делать. Мы постоянно ищем какие-то идеи, которые позволили бы интеграции пройти более гладко. Одной из наших идей еще с 2019 года было создание так называемого Ассоциированного трио. Мы рады, что правительства трех стран решили это сделать. Это один шаг вперед в продвижении к более амбициозной повестке дня ЕС", - считает он.

Кубилюс также указал, что хочет видеть в финальной декларации саммита Восточного партнерства больше геополитических тезисов. "Скоро саммит Восточного партнерства. Мы до сих пор не знаем, что будет в декларации. Мы видим из кадровых документов Комиссии, что они скорее технического характера, об инвестициях, о какой-то финансовой поддержке инвестиций. Но мы настаиваем на том, чтобы было гораздо больше какого-то геополитического языка - как ускорить процесс интеграции, как сделать его более достижимым", - пояснил он.