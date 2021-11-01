Экономика

13:09 01.11.2021

Тимошенко призывает пересмотреть бюджеты на 2021 и 2022 годы с учетом ухудшения эпидситуации и изменения цен на энергоносители

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Тимошенко призывает пересмотреть бюджеты на 2021 и 2022 годы с учетом ухудшения эпидситуации и изменения цен на энергоносители

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко призывает парламентариев пересмотреть бюджеты на нынешний и следующий год, и внести в них изменения, касающиеся увеличения финансирования медицинской сферы, в частности, выплаты 300% к окладу врачам, работающим с ковидными пациентами, а также снижения НДС на энергоносители в связи с изменением их цен на мировом рынке.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", соответствующее заявление Тимошенко сделала во время брифинга по результатам согласительного совета депутатских фракция и групп в понедельник.

"У нас нет средств, чтобы заплатить зарплату врачам, не за что закупить ключевые противовирусные препараты и обеспечить больницы кислородом и оборудованием, а в настоящее время власти перенаправляют 19 миллиардов гривен из бюджета на инфраструктуру… Наше предложение – немедленно пересмотреть изменения в бюджет на этот и следующий год. Мы зарегистрируем законопроект, чтобы эти 19 миллиардов перенести для борьбы с COVID-19. А бюджет на следующий год вообще не учитывает трагическую ситуацию с эпидемией и в энергетике", - подчеркнула Тимошенко.

Она отметила, что медицинский персонал и семейные врачи, которые первыми сталкиваются с ковидными больными, до сих пор не получили 300% доплат к окладу. И , по ее словам, правительству нужно как можно быстрее принять решение, чтобы эти выплаты сделать, ведь "Украина стремительно теряет медиков из-за низких зарплат".

Кроме того, нардеп подчеркнула, что энергетический кризис уже отражается на работе предприятий – они прекращаются работать, потому что не выдерживают цены на газ и электроэнергию.

"Энергетический кризис в Украине – искусственный, поэтому нужно уже на этой неделе создать ВСК и разобраться, кто виноват в том, что в наши газовые хранилища летом не был закачан газ, когда он стоил в 6 раз дешевле, и кто не обеспечил наличие угля на складах, чтобы нормально работали наши ТЭЦ. Для этого уже зарегистрировано постановление №6108, и мы будем требовать его принятия… Также мы требуем немедленно принять наш законопроект №6217, предусматривающий снижение НДС на энергоносители с 20 до 5%.", - резюмировала Тимошенко.

Теги: #бюджет #тимошенко #эпидситуация
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