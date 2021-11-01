Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 8,5% поддержали 7 членов комитета НБУ, еще трое высказались за повышение до 9%

Сохранение учетной ставки на уровне 8,5% годовых 20 октября поддержали семь членов комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ), еще трое членов комитета предлагали повысить ставку на 50 базисных пунктов – до 9%, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

"Семь членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 8,5% (...) Три члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 9,0% на октябрьском заседании", – говорится в сообщении.