Экономика

12:29 01.11.2021

Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 8,5% поддержали 7 членов комитета НБУ, еще трое высказались за повышение до 9%

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Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 8,5% поддержали 7 членов комитета НБУ, еще трое высказались за повышение до 9%

 Сохранение учетной ставки на уровне 8,5% годовых 20 октября поддержали семь членов комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ), еще трое членов комитета предлагали повысить ставку на 50 базисных пунктов – до 9%, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

"Семь членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 8,5% (...) Три члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 9,0% на октябрьском заседании", – говорится в сообщении.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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