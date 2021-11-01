Стефанчук надеется, что на этой неделе парламент примет в первом чтении законопроект о госбюджете-2022

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что на текущей неделе парламент примет в первом чтении законопроект о государственном бюджете на следующий год.

"Что касается бюджетного процесса… я надеюсь, мы находимся уже на завершающей стадии. Во вторник у нас еще остаются поправки от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщины". Я очень надеюсь, что мы завершим этот этап бюджетного процесса и дадим возможность правительству обеспечить его доработку и возвращение в Верховную Раду, чтобы мы могли его рассмотреть в целом", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.