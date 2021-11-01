Экономика

10:38 01.11.2021

Спрос на покупку квартир в столичных новостройках для сдачи в аренду вырос на 15% в 2021 г. - эксперт

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Спрос на покупку квартир в столичных новостройках для сдачи в аренду вырос на 15% в 2021 г. - эксперт

Количество запросов на подбор квартир в новостройках с целью последующей сдачи в аренду в Киеве в 2021 году выросло на 10-15%, сообщила генеральный директор агентства недвижимости Park Lane Виктория Барабаш агентству "Интерфакс-Украина".

"Спрос на аренду квартир в новых жилых комплексах самый высокий среди общего числа запросов – порядка 70% арендаторов рассматривают исключительно новые дома для аренды квартир. Поэтому квартиры в комфортных для проживания новостройках быстро раскупают и затем они пополняют качественное предложение квартир для аренды", – сказала она.

По данным Park Lane, наиболее востребованные дома, в которых приобретают квартиры для последующей сдачи в аренду расположены в Дарницком, Голосеевском, Печерском, Шевченковском, Святошинском и в последнее время в Подольском районе из-за строительства новых станций метро и активной застройки района.

Покупают для сдачи в аренду однокомнатные квартиры площадью 40-50 кв. м, двухкомнатные – 65-70 кв. м, трехкомнатные – 70-85 кв. м. Наибольшая популярность у квартир с хорошими видовыми характеристиками, что затем может влиять на арендные ставки, особенно если речь идет о квартирах высокого ценового сегмента.

По словам Барабащ, период возврата инвестиций зависит от класса недвижимости.

"На наиболее востребованные у арендаторов квартиры арендные ставки на 15-20% выше, чем на аналогичные по характеристикам объекты в менее популярных ЖК. Поэтому от правильного выбора объекта зависит последующий доход", - сказала Барабаш.

В среднем окупаемость квартир составляет 8-12 лет в зависимости от объекта, затем ежегодная прибыль составляет в среднем 10%.

"Арендные ставки на квартиры в Киеве наиболее стабильны в сравнении с другими регионами. Даже в периоды снижения спроса рынок восстанавливается в среднем за 6-12 месяцев. При этом такая негативная динамика наблюдается редко, примерно раз в каждые 10 лет. Покупка квартир в новых домах для сдачи в аренду хороший вариант для пассивного дохода", – отметила Барабаш.

По словам эксперта, плюсом являются и низкие амортизационные расходы - косметический ремонт в новой недвижимости, которую сдают в аренду делать нужно в среднем раз в 7-10 лет, а самый капиталоемкий ремонт – инженерных сетей, как в квартире, так и в самом доме требуется в первые 10-20 лет очень редко.

АН Park Lane входит в корпорацию First Realty Group. В Украине зарегистрировано в 2006 году. К настоящему времени имеет шесть офисов, с которыми сотрудничает около 400 профессиональных консультантов по недвижимости.

Теги: #квартиры #новостройки
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