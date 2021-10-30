Молдова в ноябре будет получать газ из РФ по цене $450 за 1 тыс. куб. м, заявили в Кишиневе

Молдова в рамках контракта с "Газпромом" получит в ноябре российский газ по цене в два раза ниже рыночной, написал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну в Telegram-канале.

"В ноябре цена будет в районе $450 за 1 тыс. кубометров, после цена может и упасть в зависимости от биржевой цены газа. В нынешних условиях цена в два раза ниже, чем рыночная, и ниже, чем той, что мы платили в октябре ($790)", - заявил Спыну.

Он отметил, что в новом контракте принята формула, предложенная молдавской делегацией, которая базируется на соотношении цены газа и бензина на рынке. По его словам, так как это коммерческие отношения между "Газпромом" и "Молдовагазом", только эти компании могут раскрыть точную формулу.

По словам Спыну, в соглашении с "Газпромом" нет никаких политических условий и не упоминается Приднестровье. Спыну добавил, что по долгу Кишинева стороны пришли к тому, что в 2022 году будет проведен аудит, который установит точную сумму задолженности, после чего пройдут новый переговоры, по итогам которых будет составлен календарь их погашения.

В итоге после трехдневных переговоров с 27 по 29 октября в Санкт-Петербурге между главой "Газпрома" Алексеем Миллером, вице-премьером Молдовы Спыну и главой "Молдовагаза" Вадимом Чебаном стороны заявили о заключении долгосрочного пятилетнего контракта.

Согласно контракту, заключенному на октябрь месяц, Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. Российская сторона заявляла о готовности поставлять Молдове газ по рыночной цене со скидкой в размере 25%, если страна выплатит долг в размере свыше $700 млн. Власти Молдовы в свою очередь утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

В этой связи правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября. По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, государственной компании Energocom поручено закупить необходимый объем природного газа из альтернативных источников для обеспечения необходимого давления в трубопроводах.

На этой неделе Молдова начала закупать газ на международном рынке. Правительство поручило госкомпании Energocom объявлять ежедневные тендеры

"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку Energocom 0,5 млн куб. м газа и еще один тендер на 12,125 млн куб. м газа.

Кроме того, Украина направила Молдове на возвратной основе 15 млн куб. м газа, чтобы поддержать минимальное давление в газораспределительной сети.