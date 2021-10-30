"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами за поставленный уголь

ПАО "Центрэнерго" полностью рассчиталось с поставщиками по заключенным прямым договорам за отгруженную угольную продукцию.

"Уровень расчетов "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями на сегодня составляет 100%. Задолженность перед шахтерами за поставленный уголь отсутствует", – говорится в сообщении на сайте генкомпании.

При этом в "Центрэнерго" отметили, что она провела стопроцентный расчет, несмотря на то, что условиями договоров предусматривается отсрочка оплаты продукции на протяжении 30 календарных дней.

Такие действия в компании объяснили пониманием "острой необходимости наращивания добычи отечественного угля для обеспечения безопасности государства".

Со своей стороны, компания ожидает от госшахт выполнения их договорных обязательство по отгрузке топлива без нарушения сроков и задекларированных объемов, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, член дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак в комментарии Энергореформе 26 октября указал, что недопоставки со стороны государственных шахт составляют около 240 тыс. тонн.

Несколькими днями ранее ПАО "Центрэнерго" получило от НЭК "Укрэнерго" 650 млн грн в качестве погашения долга за работу на балансирующем рынке (БР), что позволило улучшить ликвидность компании и выполнять обязательства по оплате угля.

"Полученные от "Укрэнерго" средства компания сразу направляет на закупку угля – оплату государственным шахтам и по импортным контрактам", – пояснил Галущак.

При этом, по его словам, компания законтрактовала около 1,5 млн тонн импортного угля, из которых за период октябрь 2021-март 2022 года планирует получить 1-1,1 млн тонн.

В то же время он обратил внимание, что "Центрэнерго" аналогично с компанией ДТЭК сталкивается с проблемами закупки угля, учитывая его дефицит на мировых рынках.

Член дирекции также отметил, что "Центрэнерго", в отличие от других производителей электроэнергии в Украине, находится в санкционном списке Российской Федерации, что, по его словам, существенно усложняет логистику доставки угля из Казахстана.