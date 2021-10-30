Экономика

12:10 30.10.2021

"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами за поставленный уголь

2 мин читать
"Центрэнерго" закрыло долги перед госшахтами за поставленный уголь

ПАО "Центрэнерго" полностью рассчиталось с поставщиками по заключенным прямым договорам за отгруженную угольную продукцию.

"Уровень расчетов "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями на сегодня составляет 100%. Задолженность перед шахтерами за поставленный уголь отсутствует", – говорится в сообщении на сайте генкомпании.

При этом в "Центрэнерго" отметили, что она провела стопроцентный расчет, несмотря на то, что условиями договоров предусматривается отсрочка оплаты продукции на протяжении 30 календарных дней.

Такие действия в компании объяснили пониманием "острой необходимости наращивания добычи отечественного угля для обеспечения безопасности государства".

Со своей стороны, компания ожидает от госшахт выполнения их договорных обязательство по отгрузке топлива без нарушения сроков и задекларированных объемов, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, член дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак в комментарии Энергореформе 26 октября указал, что недопоставки со стороны государственных шахт составляют около 240 тыс. тонн.

Несколькими днями ранее ПАО "Центрэнерго" получило от НЭК "Укрэнерго" 650 млн грн в качестве погашения долга за работу на балансирующем рынке (БР), что позволило улучшить ликвидность компании и выполнять обязательства по оплате угля.

"Полученные от "Укрэнерго" средства компания сразу направляет на закупку угля – оплату государственным шахтам и по импортным контрактам", – пояснил Галущак.

При этом, по его словам, компания законтрактовала около 1,5 млн тонн импортного угля, из которых за период октябрь 2021-март 2022 года планирует получить 1-1,1 млн тонн.

В то же время он обратил внимание, что "Центрэнерго" аналогично с компанией ДТЭК сталкивается с проблемами закупки угля, учитывая его дефицит на мировых рынках.

Член дирекции также отметил, что "Центрэнерго", в отличие от других производителей электроэнергии в Украине, находится в санкционном списке Российской Федерации, что, по его словам, существенно усложняет логистику доставки угля из Казахстана.

 

Теги: #центрэнерго #шахты #долги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:09 21.10.2021
Должники по оплате ЖКХ могут оформить субсидию при реструктуризации долга - Минсоцполитики

Должники по оплате ЖКХ могут оформить субсидию при реструктуризации долга - Минсоцполитики

14:52 03.10.2021
Шахты Донбасса и Львовской области нужно либо модернизировать, либо дать шахтерам альтернативу – Зеленский

Шахты Донбасса и Львовской области нужно либо модернизировать, либо дать шахтерам альтернативу – Зеленский

04:07 01.10.2021
Иностранные авиакомпании задолжали Украине 7 млн грн за полеты над Черным морем

Иностранные авиакомпании задолжали Украине 7 млн грн за полеты над Черным морем

09:14 16.09.2021
Цена продажи э/э "Центрэнерго" на РДД на этой неделе превысила 2 тыс. грн/МВт-ч

Цена продажи э/э "Центрэнерго" на РДД на этой неделе превысила 2 тыс. грн/МВт-ч

14:38 13.09.2021
Одобряя списание с "Укрзализныци" долгов ДЖД, Минюст действует в рамках судебного решения - Малюська

Одобряя списание с "Укрзализныци" долгов ДЖД, Минюст действует в рамках судебного решения - Малюська

18:58 02.09.2021
Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления – советница главы ОП

Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления – советница главы ОП

13:58 27.08.2021
"ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тыс. тонн угля из США

"ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тыс. тонн угля из США

12:18 26.07.2021
ФГИ издал приказ о приватизации "Центрэнерго" до конца 2021 года

ФГИ издал приказ о приватизации "Центрэнерго" до конца 2021 года

20:05 21.07.2021
В ТКГ создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения

В ТКГ создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения

14:02 21.07.2021
Кабмин обязал угольные предприятия при долгах по зарплате направлять на эти цели не менее 80% средств от реализации продукции

Кабмин обязал угольные предприятия при долгах по зарплате направлять на эти цели не менее 80% средств от реализации продукции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

Собрание акционеров "Укрнафты" 30 ноября может начать процесс раздела активов с "Нафтогазом"

"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

ОП может предложить возобновить финансовую поддержку бизнеса, но ее размер будет ниже 8 тыс. грн - советник президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

Киев планирует выкупить пятый цех завода "Большевик" за 112 млн грн – Кличко

Минэкономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2021г до 2,6% с 3,5%

Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

Законопроект о реформе градостроительства призван минимизировать коррупционные риски в отрасли и предложить прозрачную процедуру контроля - мнение

Собрание акционеров "Укрнафты" 30 ноября может начать процесс раздела активов с "Нафтогазом"

"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

ОП может предложить возобновить финансовую поддержку бизнеса, но ее размер будет ниже 8 тыс. грн - советник президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА