Экономика

11:58 30.10.2021

Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

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Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

Импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта э/э из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены", – написал он в своем Телеграмм-канале в субботу.

Ранее Герус сообщил, что РФ остановила с 1 ноября останавливает поставки в Украину энергетического угля марки А (антрацит) и Т (тощий). Уголь этих марок завозили ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

России нужно "уделять особое внимание" обеспечению внутреннего спроса на энергетический уголь, поэтому было принято решение о прекращении поставок этого ресурса в Украину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

На аукционе НЭК "Укрэнерго" по распределению пропускной способности межгосударственных сечений на ноябрь "Энергоатом" выкупил почти всю доступную мощность по сечению из Беларуси для импорта электроэнергии из этой страны в ноябре – 885 МВт из предложенных 900 МВт. Второй победитель аукциона – ООО "Электро Комьюнити" – закрепил за собой мощность в 15 МВт.

2200 МВт мощности сечения Россия-Украина разделили между собой 8 компаний.

Теги: #электроэнергия #импорт
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