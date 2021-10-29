Киев планирует выкупить пятый цех завода "Большевик" за 112 млн грн – Кличко

Киевские власти планируют до конца этого года завершить процесс выкупа пятого цеха завода "Большевик", сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее заявление Кличко сделал в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что несмотря на смену владельца завода, пятый цех, по решению суда, должен быть продан Киеву за 112 млн грн. В дальнейшем этот цех будет снесен, чтобы завершить строительство развязки на Шулявском путепроводе.

"Киевлян интересует один вопрос, связанный с заводом "Большевик", – когда достроят развязку на Шулявском путепроводе? Город имеет спор по поводу 5-го цеха "Большевика" с Фондом госимущества на протяжении почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривен – половину цены, за которую недавно продали весь завод! Мы отказались и обратились в суд", - отметил Кличко.

Столичный мэр подчеркнул, что согласно решению суда, любой владелец завода "Большевик" обязан продать городу Киеву пятый цех, по цене, установленной экспертной оценкой – 112 млн гривен.

"И мы рассчитываем, что с новым собственником соответствующее решение суда будет исполнено до конца года», – уточнил Кличко.

По его словам, если город решит вопрос о пятом цехе до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство. "По оценкам экспертов, для этого нужен год. То есть до конца следующего года развязка может быть сдана в эксплуатацию. Это утверждают специалисты. Но посмотрим, как дальше будут развиваться события", - резюмировал мэр.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ходе аукциона 27 октября продал АО "ПКМЗ" за 1,429 млрд грн. Его выкупил консорциум инвесторов, среди которых собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова.

Стартовая цена за АО "ПКМЗ" (ранее – завод "Большевик") была установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.), выполнить действующий коллективного договора и не допустить увольнения в течение определенного срока.

Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

"Как акционер UDP, я приветствую партнеров с победой на открытом аукционе. Но, в первую очередь, это хорошая новость для страны. Большая приватизация - это позитивный тренд для Украины. Только от продажи заброшенного старого завода "Большевик" государственный бюджет получит миллиардные поступления и погашение долгов в размере порядка 500 млн грн", – прокомментировал продажу "Большевика" основатель группы UFuture бизнесмен Василий Хмельницкий.

По его словам, приватизация объекта позволит создать в столице инновационную и комфортную инфраструктуру, а город получит инвестиции и новые рабочие места. Он отметил, что в Украине все еще множество заброшенных объектов, на восстановление которых у государства нет ресурсов.

Девелоперская компания UDP, входящая в холдинг UFuture, реализует инновационный парк UNIT.City. В партнерстве с A Development компания выступает инвестором проектов White Lines, Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon, реконструкция Арсенальной площади.

UFuture – холдинговая компания, которая объединяет бизнес- и социальные проекты Хмельницкого. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1 млрд.