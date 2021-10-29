Экономика

19:52 29.10.2021

Минэкономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2021г до 2,6% с 3,5%

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Минэкономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2021г до 2,6% с 3,5%

Экономика Германии по итогам 2021 года увеличится на 2,6%, прогнозирует министерство экономики страны.

В апреле ожидался рост на 3,5%.

Между тем оценка на следующий год была улучшена до 4,1% с ранее предполагавшихся 3,6%. В 2023 году, как ожидается, ВВП ФРГ повысится на 1,6%.

Росту крупнейшей экономики Европы препятствуют перебои в цепочках поставок и стремительное повышение цен на энергоносители, заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он особо подчеркнул "исторический масштаб" дефицита промышленных полуфабрикатов в производственном секторе, сообщает Deutsche Welle.

Однако мировой спрос на товары из Германии остается высоким, как и прежде, сказал глава ведомства. При этом, по его словам, компании в сфере услуг в последний месяц стали настроены более оптимистично на фоне вакцинации против COVID-19.

Экономика страны выйдет на допандемийный уровень к концу первого квартала 2022 года, полагает Альтмайер.

Как прогнозирует министерство, потребительские цены в Германии в этом году вырастут на 3%. В следующем году, как ожидается, инфляция составит 2,2%, в 2023 году - 1,7%.

Теги: #прогноз #германия #экономика
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