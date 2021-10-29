Экономика

19:23 29.10.2021

Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

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Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

Чернигов может стать единственным городом в Украине в отопительном сезоне 2021-2022 гг., городская власть которого повысит тарифы на отопление для населения. Об этом стало известно в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, состоявшемся в пятницу, 29 октября, в Одессе.

На заседании присутствовали главы или заместители глав каждой областной государственной администрации. Они отчитались о том, что каждая область соблюдает Меморандум о неповышении уровня тарифов, согласно которому тарифы на отопление для населения остаются на уровне предыдущего отопительного сезона.

Впрочем, как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, есть только один город Чернигов, где по решению городских властей тарифы все же могут быть повышены.

"Во всех областях все главы городов выполняют Меморандум по тарифам для населения, который был подписан месяц назад. Тарифы для населения не повышаются. Но у нас есть одна ситуация в Черниговской области: мэр города Чернигов господин Атрошенко собирается все-таки единственным в Украине повысить тарифы на отопление", - сообщил Тимошенко.

Как рассказал на Конгрессе глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, в Чернигове работают два крупных теплоснабжающих предприятия, которые предоставили городским властям свои предложения о повышении тарифов. Пока решение еще предстоит рассмотреть профильной депутатской комиссии.

Со своей стороны, Президент Владимир Зеленский обратился к замруководителя ОП Кириллу Тимошенко, главе Черниговской обладминистрации Вячеславу Чаусу и главе правления Нафтогаза Юрию Витренко связаться с мэром города и проработать вопрос соблюдения в Чернигове Меморандума о неповышении тарифов.

Также Зеленский обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову, чтобы СБНО присоединилась к наработке решения, которое бы защитило людей в подобных ситуациях.

"Я хотел бы попросить тогда секретаря Совета национальной безопасности и обороны нам предложить какое-то решение в случае, если мы все друг друга не услышим. Какое-то решение, проработанное со специалистами – с министром энергетики, с премьер-министром и с Юрием Юрьевичем (Витренко – ИФ). Какое-то решение, которое будет поддерживать именно людей, несмотря на то, в каком городе они живут и кто у них менеджер города", - сказал Зеленский.

30 сентября во время заседания Конгресса местных и региональных властей, состоявшегося в Киеве под председательством Зеленского, был подписан Меморандум о неповышении уровня тарифов. Согласно документу, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти. Цена газа составит 7,4 грн. за 1 куб. м для населения и 13,6 грн. за 1 куб. м для бюджетных учреждений.

Теги: #чернигов #отопление #тарифы
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