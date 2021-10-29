Экономика

18:48 29.10.2021

Законопроект о реформе градостроительства призван минимизировать коррупционные риски в отрасли и предложить прозрачную процедуру контроля - мнение

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Законопроект о реформе градостроительства призван минимизировать коррупционные риски в отрасли и предложить прозрачную процедуру контроля - мнение

Законопроект №5655 о реформе градостроительной деятельности несет ряд важных изменений, которые призваны минимизировать коррупционные риски в отрасли, привести к понятной и прозрачной процедуре контроля.

Такое мнение высказала в комментарии "Интерфакс-Украина" коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

"Главное новшество, которое несет в себе законопроект - ликвидация госмонополии, возможность альтернативы для заказчика, его право выбирать орган контроля из перечня таких субъектов", - сказала она.

Согласно законопроекту№5655, экспертные организации обязаны будут пройти регистрацию и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности. "Эти шаги призваны отсеять недобросовестных участников, что крайне важно. Девелопер не сможет получить право на проведение строительных работ, если лица, которые будут осуществлять авторский и технический надзор, не подтвердят с использованием Реестра строительной деятельности, что они будут проводить экспертизу этого объекта. Усиливается персональная ответственность", - подчеркнула Лаевская.

Она также отметила, что согласно законопроекту №5655, функции государственного градостроительного надзора будут возложены на центральный орган исполнительной власти. "Поэтому разговоры о хаосе на рынке и о том, что девелоперы создадут фирмы-прокладки в своей структуре и будут "следить сами за собой, разрешая нарушения ДБН направо и налево" необоснованны и абсурдны. Напротив, мы видим, что фактически будет несколько субъектов проверки. Но инициировать проверку смогут лишь профессиональные участники процесса и аргументировано", - сказала Лаевская.

По ее словам, "Интергал-буд" приветствует рекомендацию НАПК установить четкие критерии проведения внеплановых проверок. "А вот рекомендация предусмотреть право общественности инициировать проверки государственного градостроительного надзора кажется необоснованным шагом назад, когда создается механизм давления на игроков рынка. Потому что мы знаем, что в 99% случаев эти "общественные инициативы" - не что иное, как отрабатывание заказа", - сказала Лаевская.

Несомненным плюсом законопроекта она назвала то, что в Реестре строительной деятельности можно будет увидеть информацию как о самих уполномоченных особах градостроительного контроля, так и предписания к проверкам, акты по их результатам или факты недопуска на объекты, решение в каждом случае.

"Это сделает процедуру более прозрачной, а также ускорит и упростит процесс взаимодействия всех участников системы контроля. Поверьте, системным игрокам нечего скрывать и опасаться, напротив, они готовы содействовать и способствовать законным и профессиональным, а главное, незаангажированным экспертным проверкам согласно нормам законодательства", - сказала Лаевская.

Она ожидает, что в ближайшее время законопроект будет доработан согласно рекомендациям НАПК, в частности в вопросах определения правового статуса Градостроительной палаты, доработки модели функционирования, правил выбора ее членов.

Теги: #недвижимость #законопроект #градостроительство #интергал_буд
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