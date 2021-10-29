Шмыгаль: у Украины достаточно газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона

Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе в пятницу.

"Хочу заверить, что и поездки в регионы наши демонстрируют, и статистика демонстрирует 100%-ную готовность к отопительному сезону в Украине. У нас более 18,5 млрд кубов газа в наших хранилищах, чего абсолютно достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона в этом году", - рассказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что Кабмин обеспечил соблюдение максимально допустимой цены поставщиками газа и принял решение о запрете отключения от газа бюджетных учреждений и частных домов.

"Газ будет поставляться, никаких перебоев с поставками газа и тепла быть не может", - подчеркнул премьер-министр.