Экономика

13:21 29.10.2021

Шмыгаль: у Украины достаточно газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона

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Шмыгаль: у Украины достаточно газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона

Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе в пятницу.

"Хочу заверить, что и поездки в регионы наши демонстрируют, и статистика демонстрирует 100%-ную готовность к отопительному сезону в Украине. У нас более 18,5 млрд кубов газа в наших хранилищах, чего абсолютно достаточно для спокойного прохождения отопительного сезона в этом году", - рассказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что Кабмин обеспечил соблюдение максимально допустимой цены поставщиками газа и принял решение о запрете отключения от газа бюджетных учреждений и частных домов.

"Газ будет поставляться, никаких перебоев с поставками газа и тепла быть не может", - подчеркнул премьер-министр.

Теги: #шмыгаль #газ #одесса
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