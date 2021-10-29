Экономика

12:54 29.10.2021

Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле в феврале 2022 года - Кулеба

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Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле в феврале 2022 года - Кулеба

Украина и Турция рассматривают заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией под сопредседательством обоих президентов в феврале 2022 года как возможность подписать соглашение о свободной торговле, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В следующем году Украина и Турция будут праздновать 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. По этому случаю мы планируем провести очередное заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией под сопредседательством обоих президентов. В настоящее время готовится ряд соглашений и документов к Стратегическому совету в следующем году. Обе стороны рассматривают встречу в феврале 2022 года как возможность, наконец, подписать долгожданное турецко-украинское соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров", - написал Кулеба в статье для Atlantic Council, опубликованной в четверг.

По его словам, после вступления в силу это соглашение о свободной торговле значительно укрепит и без того прочные торговые связи между двумя черноморскими странами и будет способствовать установлению новых деловых связей.

"В условиях стабильного роста двусторонней торговли мы также планируем в ближайшее время провести совместную межправительственную торгово-экономическую комиссию", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины также указал на то, что Украина и Турция развивают планы по объединению усилий в производстве украинских самолетов Антонов.

"Наши турецкие друзья были очень впечатлены возможностями украинских самолетов Антонов для тушения пожаров. Во время последней встречи с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове в октябре 2021 года он выразил интерес Турции к самолету Антонов. Украина приветствует этот интерес и готова изучить возможности совместного производства самолетов Антонов и международного экспорта", - заверил министр.

Кулеба пояснил, что с обострением климатического кризиса угроза лесных пожаров в Турции и десятках других стран по всему миру, по видимому, останется, наряду с повышенным спросом на противопожарную авиацию.

"Это делает предлагаемое сотрудничество в сфере авиационной промышленности между Турцией и Украиной стратегически привлекательным. Мы планируем обсудить эту тему более подробно во время нашей следующей встречи министров иностранных дел и обороны Квадриги, которая состоится в декабре 2021 года в Анкаре", - подчеркнул он.

 

Теги: #кулеба #турция #торговля #мид
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