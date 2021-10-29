Хмельницкий опроверг информацию о ведении бизнеса в РФ и инвестировании в ИНК

Предприниматель Василий Хмельницкий в качестве гарантии займа опосредованно владеет 20% акций в европейской компании TKB Pacific Worldwide с публичной отчетностью, которой в свою очередь принадлежит 25% в российской "ИНК – Нефтегазгеология", но планирует выйти из акционеров до конца 2022 года после полного погашения займа.

"Я не веду бизнеса в России и не инвестировал средства в приобретение акций Иркутской нефтяной компании (ИНК – ИФ)", – прокомментировал Хмельницкий агентству "Интерфакс-Украина" публикацию российского издания Forbes о том, что может выступать совладельцем нескольких активов ИНК.

Украинский предприниматель пояснил, что 35 лет знаком с владельцем TKB Pacific Worldwide.

"Ценные бумаги оформлены на меня с правом обратного выкупа. В настоящий момент большая часть займа уже погашена. Участия в операционной деятельности и управлении не принимаю. Дивидендов от деятельности не получаю", – подчеркнул Хмельницкий.

Он уточнил, что в 2017 году TKB Pacific Worldwide реализовала опцион на покупку 25% доли в дочерней компании "ИНК – Нефтегазгеология", добыча нефти которой не превышает 2% от общей добычи нефти ИНК.

"Я не имею никакого отношения к указанной сделке и не получаю доходов от ценных бумаг российской компании", – отметил в завершение украинский предприниматель.

Российское издание указывало, что "ИНК – Нефтегазгеология" владеет лицензиями на Аянский участок и Аянское газовое месторождение.

Хмельницкий в октябре 2017 года объединил свои бизнес-проекты и социальные инициативы под брендом UFuture Investment Group (Брюссель). UFuture – холдинговая компания, имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1 млрд.