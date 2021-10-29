Экономика

09:51 29.10.2021

Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля – Герус

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Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля – Герус

Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)", – написал Герус в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что уголь таких марок завозили компании ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

При этом ссылаясь на участников рынка, Герус указал, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

"Такие действия РФ похожи на ее действия осенью 2014 года", – подчеркнул глава энергокомитета.

Как сообщалось, с 1 ноября Украина планирует импортировать российскую электроэнергию – 8 компаний выкупили все доступные 2200 МВт мощности межгосударственного сечения в направлении Россия-Украина.

 

Теги: #рф #герус #уголь
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