Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля – Герус

Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)", – написал Герус в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что уголь таких марок завозили компании ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

При этом ссылаясь на участников рынка, Герус указал, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

"Такие действия РФ похожи на ее действия осенью 2014 года", – подчеркнул глава энергокомитета.

Как сообщалось, с 1 ноября Украина планирует импортировать российскую электроэнергию – 8 компаний выкупили все доступные 2200 МВт мощности межгосударственного сечения в направлении Россия-Украина.