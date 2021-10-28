Изменения к лучшему заметны уже за первый месяц работы ГИАГ на рынке – мнение

За первый месяц работы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) на рынке заметны изменения к лучшему, считает президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик.

"Последние шесть лет деятельности ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции – ИФ) можно сравнить с мраком. Множество неоправданных требований к девелоперам, запретов и других ограничений, которые преследовали коррупционные цели, не позволяли рынку и его участникам работать эффективно. Поэтому создание ГИАГ – главное событие года. Мы видим прогресс и готовы двигаться дальше, в сторону эффективного и прозрачного сотрудничества", – рассказал Зубик в ходе Building&Construction Forum 3.0, который прошел в Киеве на этой неделе.

В то же время строительная отрасль нуждается и в других реформах, в том числе в развитии рынка ипотечного кредитования, добавил эксперт. По данным "Интергал-Буд", около 40% обращений за кредитом на жилье получают отказы.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.