Экономика

13:41 28.10.2021

Кабмин ввел должность правительственного уполномоченного по регуляторной политике

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Кабмин ввел должность правительственного уполномоченного по регуляторной политике

Кабинет министров Украины создал новую должность правительственного уполномоченного по регуляторной политике, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Согласно утвержденному положению, правительственный уполномоченный по регуляторной политике будет иметь экспертно-аналитические и консультативные функции по вопросам регуляторной политики.

В частности, подготовка экспертных выводов относительно регуляторного влияния проектов регуляторных актов, проведения мониторинга передерживания принципов государственной регуляторной политики во время принятия регуляторных актов, подготовка предложений по защите прав и интересов субъектов хозяйствования, которые были нарушены из-за действия регуляторных актов.

Теги: #уполномоченный #регулятор #кабмин
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