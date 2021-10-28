Украина в ноябре импортирует 562 тыс. тонн угля – Минэнерго

Украина в ноябре планирует импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн будут поставлены в адрес ПАО "Центрэнерго", сообщило Министерство энергетики.

"Согласно информации, предоставленной компаниями тепловой генерации, в ноябре планируется импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн – компания "Центрэнерго", – говорится в сообщении Минэнерго на сайте в четверг.

По информации министерства, в октябре "Центрэнерго" импортировало 30,1 тыс. тонн угля.

Общий объем импорта на 28 октября составляет 216,5 тыс. тонн, отмечается в релизе.

Как сообщалось, по словам члена дирекции "Центрэнерго" Владимира Галущака, компания законтрактовала около 1,5 млн тонн импортного угля, из которых за период октябрь 2021-март 2022 года планирует получить 1-1,1 млн тонн.

В то же время он обратил внимание, что "Центрэнерго" аналогично с компанией ДТЭК сталкивается с проблемами закупки угля, учитывая его дефицит на мировых рынках.

В начале октября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что уголь приходится покупать в условиях крайне напряженной ситуации на внешних рынках, в частности, из-за огромного дефицита угля, который испытывает Китай, что серьезно накалил ситуацию на внешних рынках и усложнило его покупку для потребностей украинской генерации,

Вместе с тем ранее ДТЭК ("Захидэнерго", "Днипроэнерго", "Схидэнерго") ранее сообщил о контрактовании около 0,5 млн тонн угля, в т.ч. из Польши – 320 тыс. тонн, США – 150 тыс. тонн. Объемы поставок угля из РФ и Казахстана компания пока не разглашала.

Украина за 9 мес. 2021 года увеличила добычу угля на 3,7%, в сентябре снизила на 19,1%

Министр энергетики в начале этого месяца отмечал, что в октябре 2021 года - марте 2022-го ожидается расход угля энергетических марок на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта – около 4 млн тонн. Таким образом, Украина должна дополнительно законтрактовать еще около 2-2,5 млн тонн энергоугля.