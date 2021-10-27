Экономика

21:15 27.10.2021

8 компаний разделили между собой все предложенные на аукционе 2200 МВт мощности для импорта электроэнергии из России

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8 компаний разделили между собой все предложенные на аукционе 2200 МВт мощности для импорта электроэнергии из России

Восемь компаний выкупили доступную мощность для импорта э/э из России в ноябре в размере 2200 МВт, свидетельствуют обнародованные на сайте НЭК "Укрэнерго" результаты проведенного в среду аукциона.

По итогам аукциона, наибольшую мощность выкупила ООО "ЭРУ Трейдинг" – 654 МВт, чуть меньше – 500 МВт выкупило ООО "ОНК-Групп", ранее уже импортировавшие ресурс из России.

Еще 290 МВт выкупило ООО "Электротрейдинг Групп", 250 МВт – "Стимекс", 200 МВт – "ДЭ Трейдинг", 126 МВт – "Артлекс-Энерджи, 100 МВт – "Энергопоставщик", 80 МВт – "Электро Партнерс".

Ранее, в частности, "Стимекс", "Артлекс-Энерджи", "ДЭ Трейдинг" также поставляли э/э из РФ или Беларуси.

Еще в аукционе участвовали ООО "Юг Энерго Сбыт" и "Новая-Энергетическая-Компания", но безрезультатно.

Как сообщалось, ранее в этот же день были обнародованы результаты аукциона по сечению из Беларуси – почти всю доступную мощность межгосударственного сечения для импорта электроэнергии из этой страны в ноябре выкупила НАЭК "Энергоатом" – 885 МВт из 900 МВт, предложенных НЭК "Укрэнерго". 

Второй победитель аукциона – ООО "Электро Комьюнити" закрепило за собой мощность в 15 МВт.

Всего в этом аукционе принимало участие 16 компаний, в том числе ООО "Артлекс-Энерджи", "Смартсол", "Овис Трейд", "Электро Украина", "Смарт Трейд Энерджи", "ОНК-групп", "Электротрейдинг Групп", "Электро Партнерс", "Захид Энерго Сбыт", "ДЭ Трейдинг", "ЭРУ Трейдинг" "СНИП Украины", "Новая-Энергетическая-Компания", "Юг Энерго Сбыт".

Сегодня источник Энергореформы в правительстве отметил, что национальный энергорегулятор не станет продолжать запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России, действующий до 31 октября, ввиду дефицита топлива на ТЭС.

ООО "Эру Трейдинг", созданное в 2016 году, принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.

На рынке электроэнергии работает ООО "Стимекс", бенефициарами (по 50%) которого являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине. В начале июля 2019 года компания получила лицензию на поставки электроэнергии. Согласно данным сайта StimexEnergy, их приоритетными клиентами в поставке э/э являются ТЦ и ТРЦ.

ООО "ОНК-Груп" зарегистрировано в Одессе. Конечным бенефициарным собственником указан Виктор Милевский.

Теги: #электроэнергия #энергетика
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