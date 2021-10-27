Молдова закупила в среду на международном рынке еще 1,5 млн кубометров газа

Молдова закупила в среду на международном рынке еще 1,5 млн куб. метров газа, сообщила в среду вечером пресс-служба Агентства государственной собственности по итогам проведенного тендера.

Согласно сообщению, победителем объявлено совместное предложение двух компаний - международной компании DXT Commodities и польской PGNiG.

Закупленный газ поступит в Молдову в течение дня в четверг. Другие подробности сделки не сообщаются.

Как сообщал "Интерфакс", Молдова решила покупать ежедневно небольшие объемы газа на международном рыке, чтобы восполнить нехватку газа и не допустить падения давления в газопроводе до критического уровня. С целью проведения закупок правительство поручило государственной компании Energocom объявлять ежедневные тендеры. В понедельник первый тендер выиграла польская PGNiG, а во вторник - голландская VIrol. Они уже поставили в Молдову по 1 млн кубометров газа.

Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно нынешнему контракту, заключенному на октябрь месяц, Молова получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. Российская сторона готова поставлять Молдове газ по рыночной цене со скидкой в размере 25%, если страна выплатит долг в размере свыше $700 млн. Власти Молдовы в свою очередь утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

22 октября парламент Молдовы объявил о введении чрезвычайного положения в республике в связи с газовым кризисом сроком на 30 дней - до 20 ноября.