"Энергоатом" выкупил почти всю доступную мощность для импорта э/э из Беларуси в ноябре – результаты аукциона

НАЭК "Энергоатом" выкупил почти всю доступную мощность межгосударственного сечения для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре – 885 МВт из 900 МВт, предложенных НЭК "Укрэнерго" на аукционе в среду.

Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте НЭК его результаты. Второй победитель аукциона – ООО "Электро Комьюнити" закрепило за собой мощность в 15 МВт.

Предельная цена доступа к сечению в результате аукциона составила 601 грн/МВт-ч.

В аукционе всего принимало участие 16 компаний, в том числе принимали участие ООО "Артлекс-Энерджи", "Смартсол", "Овис Трейд", "Электро Украина", "Смарт Трейд Энерджи", "ОНК-групп", "Электротрейдинг Групп", "Электро Партнерс", "Захид Энерго Сбыт", "ДЭ Трейдинг", "ЭРУ Трейдинг" "СНИП Украины", "Новая-Энергетическая-Компания", "Юг Энерго Сбыт".

Как сообщалось, сегодня источник Энергореформы в правительстве отметил, что национальный энергорегулятор не станет продолжать запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России, действующий до 31 октября, ввиду дефицита топлива на ТЭС.