Экономика

18:58 27.10.2021

Украина готова предоставлять иностранным заказчикам до 40% своих ПХГ для создания стратегических запасов

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Украина готова предоставлять иностранным заказчикам до 40% своих ПХГ для создания стратегических запасов

Украина готова предоставлять иностранным заказчикам до 40% (около 10 млрд куб. м) мощностей своих подземных хранилищ (ПХГ) для создания ними стратегических запасов природного газа, сообщил глава Оператора ПХГ Украины (ОПХГУ) Сергей Перелома в ходе проходящего в Киеве Украинского газового форума.

По его словам, для гарантирования энергетической безопасности в пиковые периоды необходимо формировать запасы газа на уровне 25-30% годового потребления, в то же время не у всех европейских стран есть необходимые мощности для хранения.

Ими, в частности, не располагают Литва, Эстония и Молдова, мощность польских подземок составляет 3,2 млрд куб. м при годовом потреблении 21,6 млрд куб. м, румынских – 3,1 млрд куб. м при потреблении 11,3 млрд куб. м.

В связи с этим оператор готовит предложение Еврокомиссии внести украинские ПХГ в перечень площадок для хранения страховых запасов газа ЕС.

"Конечный результат может сыграть решающую роль в усилении энергетической безопасности и независимости стран европейского континента, и Украины в том числе", - сказал он.

Кроме того, оператор готов предложить свои ПХГ для хранения газа, поставляемого в Европу в сжиженном виде.

Перелома отметил, что помимо уже показавшего свою эффективность объединенного продукта (bundle products) – "таможенный склад" (хранение в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов при дальнейшей его транспортировке с территории страны) плюс short haul (специальный тариф на транспортировку от границы до ПХГ), Украина изучает возможность внедрения еще одного bundle products, который объединит услуги Оператора ПХГ, а также операторов ГТС Украины и соседних европейских стран.

Как сообщалось, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, комментируя планы Брюсселя по борьбе против высоких цен на газ, сообщила, что "более интегрированная система хранения газа, возможно, позволит оптимизировать цены".

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что главы государств и правительств ЕС согласились подумать над возможностью создания стратегических запасов газа, также обсуждается идея совместных закупок газа.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

По состоянию на 26 октября 2021 года в ПХГ Украины находится 18,4 млрд куб. м газа.

Теги: #перелома #пхг
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