Украино-китайское торгово-экономическое сотрудничество имеет потенциал для развития и требует активизации – Стефанчук

Политический диалог с Китаем нужно возобновить на высшем уровне, а торгово-экономическое сотрудничество между ним Украиной требует существенной активизации, считает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Китайская Народная Республика занимает ведущее место среди торговых партнеров Украины как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. По результатам 2019-2020 годов Китай стал нашим самым крупным торговым партнером. Вместе с тем, мы убеждены, что украино-китайское торгово-экономическое сотрудничество имеет потенциал для развития и требует существенной активизации", – сказал Стефанчук на встрече с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.

Как сообщается на сайте парламента, Сяньжун также отметил перспективы развития торгово-экономических связей и высказался за необходимость наладить межпарламентские связи, что будет способствовать развитию двух государств и укреплению дружбы между народами Украины и Китая.

В то же время председатель Верховной Рады Украины выразил надежду, что Китай пересмотрит свою позицию и будет поддерживать резолюции ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины, сообщается на сайте украинского парламента.

"Мы… надеемся, что китайская сторона пересмотрит свою позицию и будет поддерживать Украину во время голосований в ООН резолюций, касающихся суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказал Стефанчук.

При этом спикер обратил внимание, что для Украины является принципиальным непризнание КНР незаконной попытки аннексии со стороны РФ украинского Крыма и квазиобразований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Мы были бы благодарны за соблюдение Китаем этой линии и дальше", - отметил Стефанчук.

По словам председателя Верховной Рады, Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Китаем. "Украина заинтересована в углублении многолетней дружбы и сотрудничества с Китаем на основе зафиксированных в двусторонних базовых документах принципов: взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отметил спикер.