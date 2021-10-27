Разрабатываемый СНБО энергобаланс будет использоваться для принятия управленческих решений – Данилов

Разрабатываемый Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) энергобаланс будет использоваться для принятия управленческих решений, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Это не только уголь, но и газ, нефть и много других составляющих... Это в первую очередь важный аналитически-информационный инструмент для принятия управленческих решений", – сказал Данилов журналистам в рамках проходящего в Киеве Украинского газового форума.

По его словам, СНБО уже ведет соответствующую работу над документом, которую планируется завершить через 3-4 месяца.

22 октября Данилов заявил, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины. "До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли – мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", – сказал он.