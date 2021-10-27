Экономика

11:18 27.10.2021

Стартовал аукцион по приватизации столичного завода "Большевик"

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Стартовал аукцион по приватизации столичного завода "Большевик"

Стартовал аукцион по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик"), в котором зарегистрировано три участника, сообщил заместитель главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Тарас Элейко на открытии аукциона в Киеве в среду.

Минимальный шаг аукциона - 20 млн грн.

Цена АО в ходе аукциона выросла до 1,429 млрд грн со стартовой 1,39 млрд грн.

Согласно данным аукциона, в ходе первого раунда участник №1 предложил цену в 1,429 млрд грн, тогда как участник 3 - 1,409 млрд грн.

Как сообщалось, стартовая цена АО "ПКМЗ" установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.), выполнить действующий коллективного договора и не допустить увольнения в течение определенного срока.

Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть имеющего потенциал производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

Теги: #приватизация #большевик #завод
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