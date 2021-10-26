Экономика

19:49 26.10.2021

Молдова закупает один миллион кубометров газа у компании Vitol из Нидерландов

2 мин читать
Молдова закупает один миллион кубометров газа у компании Vitol из Нидерландов

Один миллион кубических метров газа закупает Молдова у голландской компании Vitol, которая предложила наилучшие условия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Агентства публичной собственности Молдовы.

Vitol выиграла тендер, объявленный во вторник утром молдавской государственной компанией Energocom, отметили в пресс-службе.

"Vitol, которая является одной из трех ведущих мировых перевозчиков нефтепродуктов, предложила наилучшие условия", - заявили в ведомстве.

Газ поступит в Молдову в течение дня 27 октября. Другие подробности сделки не сообщаются.

Как сообщалось, Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно нынешнему контракту, заключенному на октябрь месяц, Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом, контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. По этой причине, Молдова решила ежедневно закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

Накануне Energocom подписала с польской компанией PGNiG контракт на пробную покупку одного миллиона кубометров природного газа. Газ поступил в Молдову во вторник. Цена сделки также на сообщалась, но власти заверили, что тариф, который будут платить граждане за природный газ, остается неизменным.

В пятницу парламент Молдовы объявил о введении чрезвычайного положения в республике в связи с газовым кризисом, сроком на 30 дней - до 20 ноября. Переговоры с "Газпромом" продолжаются, но стороны пока не пришли к соглашению. Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил в понедельник на пресс-конференции, что в среду он проведет в Санкт-Петербурге переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Теги: #газ #нидерланды #закупка #молдова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:24 26.10.2021
У Украины есть ряд асимметричных ответных шагов на случай, если РФ прекратит поставки газа - Кулеба

У Украины есть ряд асимметричных ответных шагов на случай, если РФ прекратит поставки газа - Кулеба

15:54 26.10.2021
Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

15:10 26.10.2021
Соглашение между "Нафтогазом" и молдавским Energocom рамочное, по нему нет поставок - НАК

Соглашение между "Нафтогазом" и молдавским Energocom рамочное, по нему нет поставок - НАК

12:04 26.10.2021
Премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной о поставках газа

Премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной о поставках газа

10:37 26.10.2021
"Нафтогаз" в октябре-ноябре будет поставлять газ для бытовых клиентов ППН по 7,96 грн/куб. м, бюджетникам – по 16,8 грн

"Нафтогаз" в октябре-ноябре будет поставлять газ для бытовых клиентов ППН по 7,96 грн/куб. м, бюджетникам – по 16,8 грн

09:25 26.10.2021
Иран может столкнуться с необходимостью импортировать газ, если не инвестирует $65-89 млрд

Иран может столкнуться с необходимостью импортировать газ, если не инвестирует $65-89 млрд

02:40 26.10.2021
В Молдове не обсуждается вопрос выхода страны из СНГ

В Молдове не обсуждается вопрос выхода страны из СНГ

21:27 25.10.2021
Молдова заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

Молдова заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

19:25 25.10.2021
Уголовное дело по факту узурпации власти впервые возбуждено в Молдове

Уголовное дело по факту узурпации власти впервые возбуждено в Молдове

17:11 25.10.2021
Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер

Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода - ГСЧС

Соглашение между "Нафтогазом" и молдавским Energocom рамочное, по нему нет поставок - НАК

Ощадбанк подал апелляцию на вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

"Нафтогаз" в октябре-ноябре будет поставлять газ для бытовых клиентов ППН по 7,96 грн/куб. м, бюджетникам – по 16,8 грн

Минэнерго отмечает стабильность работы энергосистемы Украины, несмотря на низкие запасы угля

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкономики ФРГ заключило, что сертификация "Северного потока 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС - СМИ

Вопрос сноса цеха №5 завода "Большевик" Киев будет обсуждать с победителем аукциона по приватизации – глава ФГИ

"Киевтеплоэнерго" просит отсрочить дополнительную проверку Госпродпотребслужбы на период запуска тепла в городе

Рост цен на уголь вынуждает производителей цемента работать на минимальной марже – ассоциация "Укрцемент"

На территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода - ГСЧС

Шмыгаль: госрегулирование цен на социально значимые товары - распространенная практика во многих странах мира

Завершен капитальный ремонт моста через железную дорогу на дороге Купянск - Кругляковка в Харьковской области

Принятие ГИАГ объектов в эксплуатацию сократилось с трех месяцев до трех дней – Минрегион

Ирландская Escher Group поставит фронт-офисную систему для "Укрпошты" за EUR7,8 млн

Ощадбанк подал апелляцию на вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА