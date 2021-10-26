Экономика

16:50 26.10.2021

"Киевтеплоэнерго" просит отсрочить дополнительную проверку Госпродпотребслужбы на период запуска тепла в городе

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"Киевтеплоэнерго" просит отсрочить дополнительную проверку Госпродпотребслужбы на период запуска тепла в городе

КП "Киевтеплоэнерго" настаивает на том, чтобы правоохранительные и проверяющие органы согласовали проведение проверок на предприятии, а также просит Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) отсрочить дополнительную проверку предприятия на период запуска отопления в Киеве.

"С начала года в "Киевтеплоэнерго" провели 32 проверки и следственные действия, дополнительную проверку Госпродпотребслужбы предприятие просит отсрочить на период запуска тепла в городе", - говорится в пресс-релизе компании во вторник.

"Киевтеплоэнерго" также настаивает на согласованности проведения проверок, "учитывая объемы работ и загруженность персонала предприятия из-за эпидемиологической ситуации, начало отопительного сезона в Киеве, а также газовый кризис, который дестабилизировал всю отрасль теплоснабжения".

По информации КП, в настоящее время на предприятии уже месяц идет проверка Государственной аудиторской службы Украины (Госаудитслужба) на предмет эффективности деятельности компании за период с 1 января 2018 года по 30 июня 2021 года. В проверке принимают участие 31 аудитор из разных регионов Украины и два аудитора Киеваудита Киевской городской госадминистрации (КГГА) на срок проведения проверки 4 месяца. При этом, как утверждают в "Киевтеплоэнерго", предприятие предоставляет всю имеющуюся запрашиваемую документацию и всемерно способствует проведению проверок.

"Инициатива привлечь к проверке дополнительных проверяющих из Госпродпотребслужбы принадлежит Госаудитслужбе, а ее мотивация — повышение тарифов. Однако общеизвестно, что тарифы Киевтеплоэнерго для населения не повышались. Действующие тарифы для населения неизменны уже более 3 лет", – отметили в компании.

При этом, как утверждают в "Киевтеплоэнерго", "противоречивым в намерениях аудиторов является то обстоятельство, что именно Госаудитслужбой за 2019 год уже была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия".

По информации компании, "Киевтеплоэнерго" предоставляет Госаудитслужбе доступ ко всем первичным материалам, необходимым для исследования всей финансово хозяйственной деятельности коммунального предприятия, в том числе по формированию тарифов. За первый из четырех запланированных месяцев проверки аудиторами сформировано около 100 запросов, которые предоставляют возможность делать выводы по проверяемым вопросам.

Кроме того, как считают в компании, мероприятия по проведению проверки Госпродпотребслужбой и финансовый аудит Госаудитслужбой являются отдельными мерами государственного контроля, сочетание которых не предусмотрено законодательством.

"Предприятие настаивает на поэтапности проведения проверок органами государственной власти, а также на четком соблюдении требований законодательства и процедуры проведения проверок", – резюмировали в КП.

КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает 90% потребностей Киева в тепле и почти 60% - в электроэнергии. Предприятие полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Теги: #киевтеплоэнерго
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