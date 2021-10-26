Рост цен на уголь вынуждает производителей цемента работать на минимальной марже – ассоциация "Укрцемент"

Большинство производителей цемента в Украине вынуждены работать на минимальной марже из-за роста цен на уголь более чем вдвое, сообщила ассоциация "Укрцемент".

"Ценовые качели на уголь в этом году не обошли нас стороной. Контракты на поставку были заключены еще в прошлом году по усредненной цене по $60/тонна, а уже в августе поставщики соглашались отгружать уголь по цене не менее $175/тонна. Это создает существенное давление на ценовую политику. Из дорогих составляющих дешевый товар не сделать", – рассказал председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, стоимость энергоносителей составляет 52-55% себестоимости клинкера, необходимого для производства цемента. При этом все украинские заводы по производству цемента ранее провели модернизацию и перешли на уголь из-за высокой цены на газ.

Ситуация с ростом цен на цемент в Украине из-за подорожания угля не уникальна и наблюдается на рынках других стран, отметил Качур.

"Например, турецкие цементники еще в июле резко подняли цены на цемент из-за роста стоимости угля. Мы исходили из того, что должны учитывать и нужды потребителей. Поэтому часть компаний существенно минимизировала маржинальность, чтобы пройти этот сложный период с минимальными затратами для цементных заводов и строительного рынка в целом", – пояснил он.