Экономика

16:25 26.10.2021

Рост цен на уголь вынуждает производителей цемента работать на минимальной марже – ассоциация "Укрцемент"

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Рост цен на уголь вынуждает производителей цемента работать на минимальной марже – ассоциация "Укрцемент"

Большинство производителей цемента в Украине вынуждены работать на минимальной марже из-за роста цен на уголь более чем вдвое, сообщила ассоциация "Укрцемент".

"Ценовые качели на уголь в этом году не обошли нас стороной. Контракты на поставку были заключены еще в прошлом году по усредненной цене по $60/тонна, а уже в августе поставщики соглашались отгружать уголь по цене не менее $175/тонна. Это создает существенное давление на ценовую политику. Из дорогих составляющих дешевый товар не сделать", – рассказал председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, стоимость энергоносителей составляет 52-55% себестоимости клинкера, необходимого для производства цемента. При этом все украинские заводы по производству цемента ранее провели модернизацию и перешли на уголь из-за высокой цены на газ.

Ситуация с ростом цен на цемент в Украине из-за подорожания угля не уникальна и наблюдается на рынках других стран, отметил Качур.

"Например, турецкие цементники еще в июле резко подняли цены на цемент из-за роста стоимости угля. Мы исходили из того, что должны учитывать и нужды потребителей. Поэтому часть компаний существенно минимизировала маржинальность, чтобы пройти этот сложный период с минимальными затратами для цементных заводов и строительного рынка в целом", – пояснил он.

Теги: #уголь #укрцемент #цены
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