На территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода - ГСЧС

На территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"26 октября в 15:03 в г.Вараш на территории Ривненской АЭС на открытой территории возле блока №3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет.

"Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы", - подчеркнули в ГСЧС. Станция работает в штатном режиме.

От ГСЧС привлечены 19 человек и 7 ед. техники.