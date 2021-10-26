Экономика

15:54 26.10.2021

На территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода - ГСЧС

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На территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода - ГСЧС

На территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"26 октября в 15:03 в г.Вараш на территории Ривненской АЭС на открытой территории возле блока №3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет.

"Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы", - подчеркнули в ГСЧС. Станция работает в штатном режиме.

От ГСЧС привлечены 19 человек и 7 ед. техники.

Теги: #разгерметизация #ривненская_аэс #гсчс #трубопровод
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Интерфакс-Украина
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