Экономика

15:10 26.10.2021

Соглашение между "Нафтогазом" и молдавским Energocom рамочное, по нему нет поставок - НАК

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Соглашение между "Нафтогазом" и молдавским Energocom рамочное, по нему нет поставок - НАК

Подписанное между НАК "Нафтогаз Украины" и молдавской государственной компанией Energocom соглашение является рамочным, по нему пока нет никаких поставок природного газа, сообщил журналистам директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский.

"Подписание рамочного соглашения не обязывает нас покупать или продавать. В "рамке" есть ориентировочный объем, но он намного меньше чем (заявленные в СМИ - ИФ) 700 млн куб. м, и мы его пишем только для того, чтобы определить ориентировочную стоимость договора. Акцентирую внимание, "рамка" вообще не обязывает нас покупать или продавать", - сказал он.

Белявский отметил, что в случае выигрыша "Нафтогазом" тендера Energocom на поставку газа компании подпишут индивидуальное соглашение. "Если будет сделка, мы будем подписывать индивидуальное соглашение к "рамке". По состоянию на сегодня, мы участвуем во всех тендерах Energocom, но пока нам не присудили контракт. Т.е. никаких сделок с Energocom нет по состоянию на сейчас", - пояснил он.

Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица опровергла сообщение украинских СМИ, что подписанное между "Нафтогазом" и Energocom рамочное соглашение предусматривает поставку 700 млн кубометров газа.

Как сообщалось, Молдова и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц, объем – 250 млн куб. м. При этом в октябре Молдова получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за 1 тыс. кубометров.

По данным ICIS, Молдова просит "Газпром" продлить контракт еще на год с 1 октября, сохранив ту же формулу ценообразования, что и в предыдущем соглашении. Однако "Газпром" отказался подписать договор, потребовав от "Молдовагаза" реструктурировать свой долг на сумму, превышающую $500 млн.

В этой связи правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября. По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, государственной компании Energocom поручено закупить необходимый объем природного газа из альтернативных источников для обеспечения необходимого давления в трубопроводах.

Она уточнила, что страна имеет четыре точки, через которые может получать газ: три из них на границе с Украиной и одна - на границе с Румынией.

Ранее Украина согласовала поставки Молдове 15 млн куб. м топлива на возвратной основе в качестве определенной формы "аварийной помощи", сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

С учетом Приднестровья Молдова в среднем потребляет за год 2,8 млрд куб. м газа. Доля потребления правобережной части страны составляет 1,1 млрд куб. м.

Теги: #нафтогаз #газ #молдова
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