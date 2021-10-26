Экономика

13:45 26.10.2021

Шмыгаль: госрегулирование цен на социально значимые товары - распространенная практика во многих странах мира

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Шмыгаль: госрегулирование цен на социально значимые товары - распространенная практика во многих странах мира

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что государственное регулирование цен на товары существенной социальной значимости распространенная практика во многих странах мира.

"Есть социальные группы товаров, на которые может устанавливаться государственное регулирование уровня наценки. Таких групп товаров более 20, еще в прошлом году были установлены соответствующие уровни наценки... Все эти вещи остаются... Другие товары у нас не регулируются", - сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", как он оценивает результаты государственного регулирования цен на отдельные товары.

Премьер подчеркнул, что это распространенная практика во многих странах мира, когда государство регулирует социальные группы товаров.

Как сообщалось, Кабинет министров во время карантина ввел государственное регулирование цен на товары существенной социальной значимости и товары противоэпидемиологического назначения. Таким образом, с 18 мая 2020 года компании обязаны декларировать удорожание розничных цен на такие товары свыше 5%.

Теги: #шмыгаль #госрегулирование #цены
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