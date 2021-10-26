Экономика

13:43 26.10.2021

Завершен капитальный ремонт моста через железную дорогу на дороге Купянск - Кругляковка в Харьковской области

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Завершился капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на дороге Купянск-Кругляковка в Харьковской области в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как сообщает Харьковская ОГА на своем сайте, мост был построен 50 лет назад и с тех пор ни разу капитально не обновлялся.

Отмечается, что в процессе ремонта на мосту сняли дорожное покрытие и полностью оголили все конструктивы, где появились трещины. Арматуру защитили специальными смесями, все по-новому зачистили и забетонировали.

На обновленном путепроводе мостовики установили водоотводы, перила и солнечные батареи.

"В этом году весной начались работы по реконструкции путепровода. По нему проходило очень много грузов и, как любая конструкция, со временем он нуждался в ремонте. Я очень благодарен за то, что по нашим просьбам откликнулись, были выделены средства в рамках программы "Большое строительство". Работы выполнили вовремя и сегодня жители города Купянск очень благодарны за это", - цитируется глава Купянской районной государственной администрации Валерий Любота.

Мост через железную дорогу на дороге Купянск-Кругляковка соединяет Купянский и Изюмский районы Харьковской области.

В целом в рамках президентской программы "Большое строительство" в 2021 году в Украине планируется строительство и обновление в общей сложности 245 мостов.

Теги: #большое_строительство #харьковская_область
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