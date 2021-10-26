Принятие ГИАГ объектов в эксплуатацию сократилось с трех месяцев до трех дней – Минрегион

С начала работы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) выдано более 270 сертификатов о принятии в эксплуатацию объектов, при этом время рассмотрения заявки и выезда на проверку сократилось с трех месяцев до трех дней, сообщили в пресс-службе Министерства развития громад и территорий.

По ее данным, еще 170 объектов в результате проверки не получили сертификаты о вводе в эксплуатацию из-за ряда нарушений.

Так, со старта работы ГИАГ также обработала более 600 разрешений на выполнение стройработ, более 80 сообщений о начале подготовительных работ, более 2,5 тыс. деклараций о готовности объектов к эксплуатации.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров утвердил передачу полномочий и функций осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и надзора ГИАГ и ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию.