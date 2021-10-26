Экономика

12:04 26.10.2021

Премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной о поставках газа

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Премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной о поставках газа

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица опровергла информацию о подписании рамочного соглашения между молдавским госпредприятием Energocom и "Нафтогазом Украины" о возможной поставке 700 млн кубометров газа.

"Это ложная новость. Это неправда. Появилась ложная новость", - сказала Наталья Гаврилица в интервью молдавскому телеканалу Pro TV.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Energocom и "Нафтогаз" подписали рамочное соглашение о поставке 700 млн кубометров газа в случае, если возникнет такая необходимость.

Как сообщалось, в сентябре закончился долгосрочный контракт на поставку российского газа в Молдову. "Газпром" и "Молдовагаз" продлили действие контракта на месяц: в октябре российская компания поставляет газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров газа. Позже выяснилось, что на октябрь законтрактовали лишь 67% от необходимого Молдове газа. В связи с этим Moldovagaz неоднократно просил потребителей экономить газ, а власти говорили о низком давлении в газопроводе.

Для нового контракта российская сторона предложила рыночную цену с 25%-ной скидкой, но молдавская сторона настаивает на 50%. Кроме того, Молдова накопила $709 млн долга за поставки газа, и его погашение является условием заключения нового контракта. Со своей стороны власти Молдовы утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

На прошлой неделе двухдневные переговоры между Россией и Молдовой по газу завершились безрезультатно. В пятницу парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране на следующие 30 дней.

Теги: #газ #украина #молдова
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