Иран может столкнуться с необходимостью импортировать газ, если не инвестирует $65-89 млрд

Иран нужно инвестировать $65-89 млрд в разработку нефтяных и газовых месторождений, в противном случае страна к 2025 году станет импортером газа, передает иранское агентство Shana слова главы National Iranian Oil Company (NIOC) Мохсена Ходжастехмера (Mohsen Khojastehmehr).

По его словам, в разработку газового месторождения Южный Парс было инвестировано уже около $80 млрд.

"Южный Парс является источником 70% газа, добываемого в стране, и путем бурения новых скважин, инжиниринговых мер, естественного падения производства можно будет в некоторой степени избежать", - сказал глава NIOC, подчеркнув, что самое важное - это построить газокомпрессорные станции, для чего потребуется $20 млрд - на офшорные операции и $10 млрд - береговые.

Топ-менеджер отметил также, что есть несколько других газовых месторождений, включая 10 месторождений в центре страны, например, месторождение Kish, месторождение Северный Парс, 11 фаза месторождения Южный Парс, месторождения Farzad A и B, которые могут добавить добычу в 366 млн куб. м газа в день и потребуют инвестиций в $54 млрд.