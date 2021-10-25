Экономика

18:07 25.10.2021

Минэнерго отмечает стабильность работы энергосистемы Украины, несмотря на низкие запасы угля

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Минэнерго отмечает стабильность работы энергосистемы Украины, несмотря на низкие запасы угля

Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на отставание от графика накопления угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС), считает Министерство энергетики.

При этом в сообщении министерства на сайте в понедельник отмечается, что базовой генерацией, производящей на данный момент более половины всей электроэнергии ровным графиком, является атомная, а маневрирование осуществляется за счет тепловой и гидрогенерации, мощности которых достаточно для стабильной работы энергосистемы.

В Минэнерго обратили внимание, что при увеличении показателей по накоплению угля в обновленном в августе графике министерство исходило из самого критического сценария – запуска "Северного потока-2" и очень низких температур зимой.

Согласно диспетчерской информации НЭК "Укрэнерго", по стоянию на вечер 25 октября в простое из-за отсутствия топлива находятся 13 энергоблоков ТЭС ПАО "Центрэнерго", работают только по одному на каждой из трех ТЭС генкомпании: Углегорской, Змиевской и Трипольской общей мощностью около 650 МВт.

По этой же причине полностью остановлена Славянская ТЭС ПАО "Донбассэнерго".

Вместе с тем из-за отсутствия угля не работают три блока ТЭС "ДТЭК Энерго": один на Криворожской ТЭС и два на Запорожской ТЭС. Всего в работе около 30 блоков компании, включая 8 блоков Бурштынской ТЭС.

Что касается АЭС, то в работе находятся 11 из 15 атомных энергоблоков: три блока Ривненской АЭС, четыре – Запорожской АЭС и по два – на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Общая мощность – свыше 10 ГВт.

По данным Минэнерго на утро 25 октября, запасы угля на ТЭС и ТЭЦ составляли 701,3 тыс. тонн, что почти на 52 тыс. тонн меньше, чем неделей раньше (на утро 18 октября – 752,9 тыс. тонн). Согласно графику накопления, угля должно быть по состоянию на указанную дату 2,97 млн тонн.

Как сообщалось, министр энергетики Герман Галущенко несколькими днями ранее заявил, что ответственность за соблюдение утвержденного министерством графика накопления угля несут генерирующие компании.

Министр энергетики в начале этого месяца отмечал, что в октябре 2021 года - марте 2022-го ожидается расход угля энергетических марок на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта – около 4 млн тонн. Таким образом, Украина должна дополнительно законтрактовать еще около 2-2,5 млн тонн энергоугля

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

"Донбассэнерго" объединяет Старобешевскую (с 2014 года расположена на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля и производство электроэнергии из угля в структуре холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Установленная электрическая мощность тепловой генерации в составе "Востокэнерго", "Днипроэнерго" и "Захидэнерго" – 13,527 ГВт (всего 8 ТЭС).

Теги: #уголь #тэс #энергетика #минэнерго
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