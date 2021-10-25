Укрэксимбанк обжалует решение суда об остановке эксплуатации главного офиса банка из-за его несоответствия правилам пожарной безопасности

Государственный Укрэксимбанк (Киев) обжалует в Верховном Суде решение Шестого апелляционного админсуда, который оставил без изменений решение Окружного админсуда города Киева и постановил остановить эксплуатацию главного офиса из-за его несоответствия правилам пожарной безопасности, сообщила пресс-служба финучреждения в понедельник.

"Повышенные требования правил пожарной безопасности в Украине были приняты позже ввода здания в эксплуатацию, поэтому банк считает необоснованным их применения в суде. Банк предоставил доказательства отсутствия их влияния на пожарную безопасность и будет продолжать отстаивать свою позицию в судах Украины, в частности в Верховном Суде", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что банк устранил большинство замечаний к соблюдению правил пожарной безопасности, выявленных при проведении Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям внеплановой проверки в главном офисе.

Укрэксимбанк добавил, что замечания, которые остались, возникли из-за изменения государственных строительных норм и не могут быть полностью устранены без проведения капитальной реконструкции здания головного офиса.

Отмечается, что результаты проведенных мероприятий по устранению выявленных замечаний банк сообщил Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям и обратился к ней с просьбой воздержаться от совершения каких-либо действий по остановке эксплуатации здания главного офиса, поскольку Банк относится к объектам критической инфраструктуры и остановки его работы может привести к дестабилизации жизненно важных для существования государства систем.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,35 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.