Экономика

14:31 25.10.2021

Жилой фонд в среднем по стране подключен к теплоснабжению на 45%, в двух областях на 100% - Минрегион

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Жилой фонд в среднем по стране подключен к теплоснабжению на 45%, в двух областях на 100% - Минрегион

В Министерстве развития громад и территорий заявляют, что подключение жилого фонда к теплоснабжению в среднем по Украине составляет более 45%, а в некоторых областях уже завершено полностью или находится на финальной стадии.

"В Украине начался отопительный сезон и сейчас регионы работают над запуском отопления в жилых домах. Так, по состоянию на 25 октября общий показатель подключения жилого фонда составляет около 45%. Некоторые регионы отчитались о 100% запуска теплоснабжения, в ряде областей - о более 90%", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минрегионе уточнили, что о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов отчитались Закарпатская и Тернопольская области. Восемь областей страны, в которых этот показатель превышает 90%: Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая.

Теги: #теплоснабжение
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