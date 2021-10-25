Экономика

13:48 25.10.2021

Использование энергоэффективных технологий в проектах жилья повышает его привлекательность для покупателя – мнение

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Использование энергоэффективных технологий в проектах жилья повышает его привлекательность для покупателя – мнение

Использование застройщиками энергоэффективных технологий при реализации проектов жилья позволяет сократить около 30% расходов жильцов, что повышает привлекательность проекта для покупателя, считает коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

"Все больше внимания покупатель уделяет материалам и технологиям, которые позволяют оптимизировать потребление энергии и расходы на эксплуатацию. Поэтому вопрос энергоэффективности и разумного потребления сегодня все чаще звучит в отделах продаж", – рассказала она агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Лаевской, энергоэффективные технологии и решения при строительстве жилых домов позволяют экономить до 30% средств на энергоресурсы и улучшить микроклимат в квартирах.

"Решение вопросов энергоэффективности начинается с выбора технологии отделки фасадов. В некоторых наших комплексах, предусмотрены теплосберегающие вентилируемые фасады, которые предохраняют здание от перегрева в жару, а в холодное время не пропускают тепло наружу", – пояснила она.

Кроме того, застройщики могут использовать качественный утеплитель, защищающий от теплопотерь, керамоблок для межквартирных стен и энергосберегающие окна, что также позволяет удерживать тепло.

Для повышения энергоэффективности проекта также предусматривают технологичные решения в местах общего пользования – датчики движения, умное освещение.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #энергоэффективность #интергал_буд #лаевская
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