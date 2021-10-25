Экономика

10:39 25.10.2021

Украина с начала октября снизила запасы в ПХГ на 2%

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Украина с начала октября снизила запасы в ПХГ на 2%

Украина с 2 по 24 октября 2021 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 2% (на 381,2 млн куб. м) – до 18 млрд 494,8 млн куб. м (с учетом 176 млн куб. м в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", среднесуточный отбор газа из хранилищ на минувшей неделе колебался в пределах 22-26,6 млн куб. м, в частности, 24 октября из подземок было поднято 24,24 млн куб. м газа.

Ранее глава Оператора ПХГ Украины Сергей Перелома отмечал, что с начала октября использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, в то же время централизованное теплоснабжение еще полноценно не подключено.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #газ #пхг
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