Украина объявила конкурс на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"
Министерство экономики Украины объявило конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно сообщению на сайте министерства, документы от кандидатов принимаются до 9:00 6 декабря 2021 года.
Состав совета планируется сформировать из людей, которые имеют разные компетенции и профессиональные навыки с целью применения многообразия опыта его членов для развития и роста компании.
Каждый член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией, минимум, в одной из этих сфер: бизнес-стратегия и развитие; взаимодействие с правительством и регуляторные вопросы; юридическое сопровождение; финансы и аудит.
Потенциальные члены совета должны иметь высшее образование, в частности, в отрасли нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений и права; иметь опыт работы на должности неисполнительного директора в международной публичной компании, 10-тилетний стаж работы на руководящих должностях в международных и региональных компаниях, а также опыт работы в сложных и разнообразных проектах.
В перечень требований к будущим членам НС также входит: опыт взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики; понимание влияющих на отрасль нормативно-правовых актов ЕС, знание европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии; наличие опыта и сети контактов в международном инвестиционном сообществе, знание источников финансирования на рынках капитала и опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках.
Независимые члены совета "Нафтогаз Украины" будут получать денежную компенсацию, которая соответствует международным стандартам. Кроме того, будет предоставлено страхование D&O, а все расходы, понесенные от имени компании, будут возмещены.
Как сообщалось, правительство Украины в рамках собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признало неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. Кабинет министров сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.
Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.
Эти кадровые изменения независимые члены набсовета посчитали неправомерными. Однако первоначально удалось достичь компромисса – они согласились продолжить работу в набсовете до проведения нового конкурса по выбору членов набсовета. Все это время они продолжали добиваться отставки Витренко.
После получения заявлений об отставке независимых в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета объявить конкурс по отбору еще трех независимых.
По его словам, конкурс планируется завершить в ноябре 2021 года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая 2022 года.
В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.
Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.