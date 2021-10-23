Приказ Минкульта о границах и режимах использования территории исторических ареалов Киева содержит лазейки для застройщиков - мнение

Приказ Министерства культуры и информационной политики Украины №599 от 2 августа 2021 года "Об утверждении границ и режимов использования территории исторических ареалов г.Киева", которым утверждается Историко-архитектурный опорный план (ИАОП) столицы, содержит лазейки для избирательного применения застройщиками, считает управляющий партнер юридической фирмы K&Partners Олег Костюченко.

"Этот безусловно важный для развития столицы приказ является регуляторным актом. Он имеет главный признак нормативно-правового акта (НПА) - наличие норм, которые устанавливают обязательные правила застройки территории, а также обеспечивают действия других памятникоохранных норм и норм, которые обеспечивают ответственность за их нарушение", - сообщил Костюченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что, как любой НПА, приказ №599 вступает в силу после его государственной регистрации и публикации в официальном издании. Но к настоящему времени он официально так не обнародован ни в "Официальном вестнике", ни в газете "Урядовый курьер".

По словам юриста, в ответ на запрос Минкульт сообщил, что приказ введен в действие, однако не опроверг необходимости прохождения госрегистрации. Официальная позиция Госрегуляторной службы еще не получена.

"В случае подтверждения факта несоблюдения Минкультом установленной процедуры принятия и введения в действие приказа №599 последний не подлежит учету при реализации проектов строительства. Выполнение его требований при реализации проектов остается доброй волей застройщиков, а несоблюдение не подлежит ответственности", - пояснил Костюченко.

Есть и другие моменты нарушения законной процедуры при принятии приказа №599, отметил юрист. Например, недавно министерство согласовало Историко-архитектурный опорный план Киева, одновременно "утвердив" режимы использования территорий исторических ареалов. Однако, по словам Костюченко, границы и режимы использования территорий должны определяться соответствующей научно-проектной документацией, а ее до сих пор нет.

Научно-методический совет по вопросам охраны культурного наследия при Министерстве развития громад и территорий в своем протоколе №10 от 14 июля 2021 года рекомендовал КГГА выступить заказчиком этой документации и представить ее на утверждение в Минкульт к вынесению на рассмотрение сессии Киевсовета проекта Генплана.

"Создается впечатление, что "дыры" в нормативке создаются намеренно, чтобы оставлять лазейки для недобросовестных девелоперов", - считает эксперт.

ИАОП - фиксационный документ, в котором отражены границы восьми исторических ареалов Киева, семь из которых существовали ранее: Центральный, Северный, Дарницкий, Китаевский, Южный, Соломенский и Пуща-Водица. Также определен восьмой исторический ареал "Быковня" вокруг национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Как сообщается на сайте Минкульта, основные изменения заключаются в актуализации документа по состоянию на 2021. План содержит все взятые на учет объекты культурного наследия и все утвержденные за последние 20 лет зоны охраны памятников культурного наследия на территории города Киева, а также обновленную объединенную буферную зону объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра", недавно одобренную ЮНЕСКО.

В зонах, где еще не разрабатывались режимы использования территории исторических ареалов, предполагается временный запрет нового строительства и реконструкции с увеличением имеющихся объемно-пространственных параметров зданий (кроме объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры).

Этот запрет должен действовать до момента разработки и утверждения отдельной научно-проектной документации "Границы и режимы использования территории исторических ареалов города Киева", которую должно разработать КГГА до вынесения на рассмотрение Киевсоветом проекта нового Генплана.