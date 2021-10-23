Экономика

13:03 23.10.2021

Запрашиваемый Молдовой в качестве помощи Украины объем газа составляет 15 млн куб. м – глава энергокомитета Рады

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Запрашиваемый Молдовой в качестве помощи Украины объем газа составляет 15 млн куб. м – глава энергокомитета Рады

Молдова в своем обращении к Украине за помощью в поставках газа просит 15 млн куб. м топлива, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. м газа", – написал Герус в своем Телеграм-канале в субботу, добавив, что ни о каком 1 млрд куб. м газа, о чем пишут СМИ, речь не идет.

Он отметил, что запрашиваемый молдавской стороной объем составляет всего 0,08% от запасов газа в украинских хранилищах, составляющих 18,4 млрд куб м, но для Молдовы это критически важный объем уже в ближайшие дни – на период до подписания нового газового контракта с "Газпромом", относительно которого "идут сложные переговоры".

"Такие действия (помощь со стороны Украины - ИФ) – это определенная форма "аварийной помощи", правильная практика добрососедских отношений", – отметил глава энергокомитета Рады.

В то же время он пояснил, что пожеланием Украины в поставках газа является его возврат к концу зимы.

"Единственное, чего Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ к концу зимы. Все-таки за четыре месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале он будет более всего нужен Украине. Еще раз – это единственное пожелание со стороны Украины", – подчеркнул Герус.

Как сообщалось, на заседании в пятницу, 22 октября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение оказать помощь Молдове с поставками газа.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и Молдова поставленный ресурс потом вернет. Накануне правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября, решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.

Молдова и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдова получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за 1 тыс. кубометров.

Ранее в "Молдовагаз" сообщили, что контракт с "Газпромом", который истек 30 сентября, продлили на один месяц лишь за несколько часов до его истечения. В связи с этим у "Газпрома" не было оснований для бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Молдовы на октябрь.

По данным за 9 месяцев 2021 года транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в направлении Молдовы составил 2,272 млрд куб. м.

Теги: #газ #герус #молдова
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