Решение о снижении тарифа на транзит ГТС Украины должен принять регулятор - Зеркаль

Решение о снижении тарифа на транзит ГТС Украины сверх уже законтрактованных 40 млрд куб. м на период этого отопительного сезона должен принять регулятор, сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

"Для этого решения требуется слаженная работа украинского регулятора - НКРЕКУ - а также Нафтогаза и ОГТСУ. Именно они могут срочно определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа по газотранспортной системе Украины в страны Европейского Союза на период отопительного сезона 2021-2022 гг.", - написала она на своей странице в "Фейсбук".

Ранее, 21 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки по первой нитке "Северного потока 2" могут начаться сразу после получения разрешения регулятора ФРГ. "Да, возможно - по "Северному потоку 2" (первая труба заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку - послезавтра начнется поставка) 17,5 млрд кубических метров", - сказал он.

В 2021-2024 гг. на украинском газотранспортном коридоре действует обязательная "бронь" для "Газпрома" по принципу "качай или плати" (ship or pay): 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки). В то же время начиная с 1 октября суточный российский транзит через ГТС снизился на 24-25 млн куб. м, до 86 млн куб. м, несмотря на нехватку газа и низкую заполненность ПХГ в Европе.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов вечером 22 октября сообщил, что Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по "специальным условиям".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg сообщил, что дополнительная транзитная мощность может быть предоставлена со скидкой до 50% от существующего тарифа в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом".

По его словам, Киев ожидает практических переговоров с Берлином и Брюсселем по обсуждению этого предложения, поскольку остановить сложившийся в Европе энергетический кризис могут быстрые скоординированные действия.

Кроме того, советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила, что Украина готова включиться в решение газового кризиса в Европе, а также доказать, что заявления Кремля о якобы дорогом и ненадежном транзите через ГТС Украины не имеют под собой никаких оснований.

Договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Стороны не озвучивают прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" тарифную ставку по причине конфиденциальности, но согласно неофициально обнародованному в сети интернет соглашению между компаниями, стоимость услуги рассчитана по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В случае если "Газпром" пожелает транспортировать свыше закрепленных в контракте гарантированных суточных объемов, он подаст заявку "Нафтогазу", и тот дополнительно купит квартальные, месячные или суточные мощности, но с повышающими коэффициентами, которые утверждены украинским регулятором НКРЭКУ. Такие же повышающие коэффициенты зеркально будут выставлены "Газпрому".